Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Atalay, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi" dedi.Atalay, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediklerini belirterek, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı 'çalışma yapıyoruz' dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız, her şeyin farkında olduğunu söyledi" diye konuştu.Türk-İş Başkanı, daha önce enflasyondaki artış kadar bir artışın yapılması talebini hatırlatarak, “aynı noktada” olduğunu söyledi. Türk-İş’in açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının hatırlatılması üzerine ise Atalay, “Söylemek kolay, 10 bin olsun derim. Ancak istediğinle aldığının uyumlu olması lazım. İşveren de artış olsun ama artışı devlet karşılasın diyor.. Ben işçinin, insanın emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum” ifadelerini kullandı. Atalay, “Umuyorum önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı iyi bir sonuç açıklar” dedi.