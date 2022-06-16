YSK, Erdoğan'ın adaylığı sorusuna bakın ne cevap verdi

Seçim tarihi yaklaştıkça adaylar da merak konusu olmaya devam ediyor.





Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan gibi isimler adaylıklarını açıklarken AKP Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday olduğunu ifade eden isimlerden oldu.







Ancak Anayasa gereği iki defa aday olduğu için Erdoğan'ın bir kez daha aday olamayacağı konuşulurken, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da bu yönde bir soru yöneltildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 'Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği' yönündeki sorusunu 'seçim takvimi açıklanmadığı' gerekçesiyle yanıtlamadı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 'Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği' yönündeki sorusunu 'seçim takvimi açıklanmadığı' gerekçesiyle yanıtlamadı.

YSK 'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI' SORUSUNU CEVAPLAMADI





KILIÇDAROĞLU "İTİRAZ ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa'ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı.Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, 'bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği' hükmünün yer aldığı Anayasa'nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor.İktidar kanadı ise Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) "Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği" hakkında görüş almak istemiyle başvurduğunu açıkladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması halinde itiraz etmeyeceklerini belirterek “Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız” demişti.