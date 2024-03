Erdoğan ve bakan 'güzel bir haber' dedi, emekliden sert tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mart'ta Kayseri mitinginde "güzel bir haber" olarak duyurduğu kamu bankalarında emekli promosyonlarının 8-12 bin TL arasında olacağı açıklamasına emekliler, "Bunun müjdelik bir tarafı yok. Emekli zaten promosyon alıyor." sözleriyle tepkilerini dile getirmişti.



Sözcü'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın dün "PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, Türk Havayolları’nda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, ve PTT Kargo’da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacakları" açıklaması da emeklilerden tepki gördü.



Bankalara çeşitli işlemleri için gelen emekliler, ağır ekonomik koşullarda yaşadıklarını ifade ederek, promosyon, indirim ve kampanyaların sorunlarına çözüm olmayacağını, zam istediklerini vurguladı.



Emeklilerin, yaşadıkları sorunlar ve Bakan Işıkhan'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmeleri ve tepkileri şöyle:



"İNDİRİM YAPSA NE YAPACAK?”



“Bankaya sordum promosyon ‘10 bin lira’ diyor. Emekli maaşımı oradan bu bankaya getirmeye değmez. Promosyon demek bankanın verdiği para, devletin verdiği para değil. Devletin bizim maaşların üzerine eklemesi lazım. Cumhurbaşkanı’ndan bunu bekliyoruz. Yoksa promosyonu bankanın verdiğini o da biliyor, biz de biliyoruz. Buna devletin verdiğini denemez. İntibak Yasası kaç kez önlerine geldi, reddettiler. Uçağa binemiyor ki emekli. İndirim yapsa ne yapacak? Bize yapmıyor, yüksek makamdaki insanlara yapıyor.”



“Demir yollarındaki indirim benim bir işime yaramayacak. 11 bin lira ile tatile mi gideceğim?”



"TATİLE Mİ GİDİYOR EMEKLİ?”



“Promosyon aldım ama yine yetersiz. Bu bizi kurtarmaz. Emeklinin kök maaşına zam verecek. Promosyon dediğin bir sefere mahsus, üç sene de bir... Tamam iyileştirme oldu şu an için ama yetersiz. Para, pul oldu. Hükümetin emekliye yardımcı olması lazım. Biz canla başla şimdiye kadar hükümete elimizden geleni yaptık. Ama emekliyi hiç düşünmediler. İndirimler çok fazla rağbet görmez. Emekli cebine girene bakar. Cebine üç kuruş fazla girerse, istediği yerden alır. Market indirim yapacak da onu bekleyecek. Nereye tatile mi gidiyor emekli? Gidemiyor ki niye binsin uçağa, niye binsin tramvaya.”



"YENİ EŞYAYA HASRETİM”



“Utanmadan çıkıyorlar televizyona bas bas bağırıyorlar. Neyin oyunu bekliyorsunuz, neyin? Zaten ilk etapta kandırdınız bizi. Seçimlerde ananızın ak sütüymüş gibi aldınız. Şimdi de belediye seçimlerinde. Yok kusura bakmayın. Promosyona müracaat ettik ama keyifleri gelince onlar verir, biz de sağlıkla yeriz. Kirada oturuyorum. Milletin, sağın solun verdiği eşyaları kullanıyorum. Ben yeni eşyaya hasretim. İkinci el buzdolabım her şeyi buz tutturuyor. Utansın devlet.”



“İNDİRİM YAPACAKLARINA CEBİMİZE KOYSUNLAR”



“Bizleri avutuyorlar. Promosyonu bize bir kez verecek. 10 bin TL verse ne olacak? Ama maaşa 5 bin lira yatırsa her ay biz emekliler daha iyi geçiniriz. Ben emekli olalı 40 sene oldu. Aldığım aylık 14 bin lira. Onunla geçim olur mu? Biz bunlara ne söyleyelim bilmiyoruz ki. Onlar bizi düşünmüyorsa, biz onları hiç düşünmeyeceğiz. Az bir zaman kaldı. Tarım Kredi’ye gideceğim, havaalanına gideceğim, trene bineceğim... Oralara gitmeyince nasıl faydalanacağım? Oraya gidip faydalanana kadar benim cebime katkıda bulunsun. Kendileri görüyorsunuz bir yere giderken uçaklar, korumalar, araçlar....Bize gelince bir şey yok. Çok üzgünüz. Bu devir böyle gitmez.” diye konuştu.



SGK'NIN PROMOSYON AÇIKLAMASI



Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) banka promosyonları ile ilgili açıklama yaptı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan maaş alan emekli sayısının 12,7 milyon olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



*Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.



*Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır.



*Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



*Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.