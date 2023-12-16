Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edebilecek mi?

Erdoğan Erbakan'dan destek istedi, YRP lideri net yanıt vermedi





YRP iddiaları doğrulamıyor: 'Kaynağı biz değiliz'





Erdoğan, Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde olan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile hafta içinde görüşerek, işbirliği teklif etti.Özellikle İstanbul’da oy oranının kimi kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 4-5’i bulduğu iddia edilen YRP’nin alacağı tutum, AKP için kritik önemde. YRP yönetiminin Salı günü toplanarak, tutumunu netleştirmesi bekleniyor.Kulislere yansıyan bilgilere göre HÜDA PAR, AKP ile seçim işbirliğine sıcak bakıyor ve bu konuda çalışma yürütmek üzere bir heyet oluşturuldu. HÜDA PAR’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölelerinin yanı sıra muhafazakar Kürt nüfusun yoğun olduğu Adana, Mersin gibi illerde de oy potansiyeli olduğu düşünülüyor.Ancak gerek AKP, gerekse CHP için kazanılması en önemli görülen yer ise İstanbul. İki parti için de İstanbul, “genel seçim kazanmak kadar önemli” görülüyor.İYİ Parti’nin ittifak teklifini reddetmesi nedeniyle, İstanbul’un yeniden kazanılması, CHP için de kolay görülmüyor.AKP, Millet İttifakı'nın dağılmasını avantaj olarak görüyor.CHP'de ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden yarışa girecek olması, tabanda ittifak beklentisi, AKP’de adı geçen isimlerin hiçbirinin İmamoğlu karşısında istenen heyecanı yaratmaması ve farklı siyasi yelpazelerden oy alabilme kapasitesi avantaj olarak görülüyor.Ancak iki partide de, İstanbul seçiminin kazanılmasının kolay olmadığı ve “yüzde 1 oyun bile" kritik önemde olduğu vurgulanıyor.AKP, sadece İstanbul'da değil, Ankara’da da seçimin kazanılması için ittifakın genişlemesi gerektiği görüşünde.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, HÜDA PAR ve YRP liderleriyle görüşmesi de bu nedenle büyük önem taşıyor. Henüz genç bir parti olmasına karşın 14 Mayıs'ta girdiği ilk seçimde yüzde 2,8 oy oranıyla 5 milletvekili çıkaran YRP’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 3’tü.Yerel seçimlere gidilirken, YRP’nin İstanbul’daki oy oranının tahminen yüzde 4-5 civarında olduğuna dikkat çekenler ve partinin özellikle muhafazakar seçmenin yaşadığı ilçelerde belirleyici olabileceğini söyleyenler var.Bu nedenle Erdoğan’ın özellikle İstanbul’da seçim işbirliğinin önemine dikkat çekip, Erbakan'dan destek istediği belirtiliyor. Ancak Erbakan’ın bu konuda net yanıt vermediği ve öneriyi partisinin yetkili kurullarına götürme kararı aldığı belirtiliyor.Kritik önemdeki bu görüşmeye ilişkin YRP Genel Başkanı Erbakan’ın elini yüksek tuttuğu, Erdoğan'dan İstanbul’da güçlü oldukları bir ilçe ile Konya, Bursa veya Malatya gibi bir büyükşehirde kendi adaylarının desteklenmesini istediği iddiaları kulislerde konuşuldu.Erdoğan’ın ise görüşmede sadece “belediye meclis üyeliği önerdiği” iddiaları da dile getirildi.Ancak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve parti yetkilileri bu iddiaları doğrulamıyor.BBC Türkçe’ye konuşan YRP Sözcüsü Suat Kılıç, Erbakan’ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamaları anımsatarak, “Bu iddiaların kaynağı biz değiliz. Görüşmede, iller bazında herhangi bir adlandırma yapmadık, il başlı bir görüşme söz konusu olmadı” dedi.Erdoğan’la görüşme sonrası görüşme heyeti oluşturulması kararlaştırıldığını ve muhtemelen haftaya bu görüşmelerin yapılacağını kaydeden Kılıç, “AK Parti bir heyet oluşturacak. Somut taleplerini ilettiklerinde, biz de somut cevabımızı vermiş olacağız” diye konuştu.YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da Akit TV’de katıldığı programda, Erdoğan’ın Ankara, İstanbul, İzmir gibi kritik illerde seçim işbirliği önerisi getirdiğini, bunu partisinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini söyledi.Bu çerçede Erbakan’ın, Salı günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak, Erdoğan’ın önerisiyle ilgili tutum alması bekleniyor.