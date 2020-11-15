Erdoğan'a ekonomi ile ilgili gerçekleri kim söyledi?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile devam eden kriz konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça az. Bu süreçle ilgili ilgi çeken noktalardan biri ise Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın Albayrak'ın istifası öncesi söylediği, "Ekonomide sorun var" sözleriydi.

ARINÇ, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞ Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı yazısında Uysal'ın görevden alınması ve Albayrak'ın istifası ile ilgili süreçte yaşananları aktardı.

Murat Uysal'ın görevden alındığı hafta YİK toplantısı olduğunu, toplantı sonrası Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir konuşma yaptığını ifade eden Takan yazısında bu konuşmayı şöyle aktardı;





"Arınç, ekonominin kötü gidişatına izah ettikten sonra 'Merkez Bankası dövizlerinin tamamen eridiğini' net olarak Erdoğan’a söylemiş. Tayyip Erdoğan, 'Sen ne diyorsun? Nasıl olur yahu?' diye hiddetlenip tepki gösterince 'Ben senin abinim' diye konuşmasına devam eden Arınç, geçmişte bazı ülkelerde yaşanan büyük sıkıntıları da hatırlatarak 'Bizi burada…' deyip oldukça duygusal tonda söyleyeceklerini bitirmiş."





Takan bu noktadan sonra Erdoğan'ın Uysal'ı arıyarak döviz rezervini sorduğunu, Uysal'ın ilk başta rakamları açıklamak istemese de Erdoğan'ın sinirlenmesi üzerine net rakamları söylediğini iddia etti. Bu olayın ardından Naci Ağbal'ın sunumları geldiği ve Uysal'ın görevden alındığı, Albayrak'ın da istifa ettiği öne sürüldü .