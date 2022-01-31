Erdoğan'a sert çıktı: 'Küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi'

CHP'li Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı açılış töreninde bir çocuğun sahneye çıkarılmasıyla ilgili “Bu kin ve nefretin, evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına, ulaşmasına izin vermeyin” uyarısını yaptı.







Cumhuriyet'in haberine göre CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





“ÇOCUKLARIMIZIN KALPLERİNE KİN VE NEFRET TOHUMU EKİLMESİNİ KABUL ETMEYİZ

Üstatlarının, ‘Kininin, öcünün davacısı bir gençlik’ hülyasının değirmenine su taşıyan bu gözü dönmüş zihniyet, bu kibirli dil; bugüne kadar milleti bölüp, parçalayarak, kutuplaştırarak, karşısında yapay düşmanlar yaratarak, ömrünü uzatmak için her türlü nefret suçunu işledi. İşlemeye de devam ediyor. Kininin esiri bu zihniyet kimi zaman etnik kimlikler, kimi zaman inançlar, kimi zaman toplumsal cinsiyet üzerinden, milletimizi bölüp parçaladı. Bu amaç için yeri geldi Kabataş yalanlarını tedavüle soktu. Yeri geldi cami mihraplarında, sanatçıları dillerini kopartmakla tehdit etti. Yeri geldi kendisini eleştirenleri, vesayeti altındaki yargıya talimat verip hapse attırıyor. Ve dün, bu kin ve nefretin vücut bulmuş hali, çocuklarımıza da musallat oldu. 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için kendisinden yardım isteyen bir çocuğumuzu kullandı. Koltuğunu korumak için küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı, siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Kin ve nefret şeytanidir, sevgi ve hoşgörü rahmanidir. Bu nedenle tertemiz çocuk kalplerine, kin ve nefret tohumlarının ekilmesini, asla ama asla kabul edemeyiz. Koltuğunu kaybetme korkusuyla, nefretten, kinden, hınçtan medet uman, siyaseten mefluç bir zihniyetin elinden, çocuklarımızın tertemiz beyinlerini, yüreklerini, mutlaka ama mutlaka kurtarmak zorundayız. Milletimizle birlikte bu nefret dilini sandıkta koparacağız. Ama sandık gelene kadar da ailelerimizden bir istirhamımız var. Bu kin ve nefretin, evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına izin vermeyin. Kin ve nefret tohumlarının televizyonlardan, radyolardan sızarak, çocuklarımızın akıllarını karıştırmasına fırsat tanımayın. Ebeveyn kontrolünü elden bırakmayın. O kibirli ses televizyondan duyulduğunda, o kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanalı değiştirin. Çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyin. Çocuklarımıza sevgi ve hoşgörüyü öğretin. Kin ve nefret söylemlerini, baskıyı artırmaya kararlı. Biliyor ki akıllar birleşirse, atanamadığı için yaşamına kıyan Şanlıurfalı Murat öğretmen konuşulur. Traktörüne zamlanan mazotu koyamayan, gübreyi tarlasına atamayan çiftçilerimizin perişan halleri konuşulur. Doğal gazı kısılan, elektriği kesilen sanayicinin uğradıkları zararlar tartışılır. Kalpler dağınık kalmaz, akıllar birleşirse; İstanbul Havalimanı karda kapanırken, tek adamın yetersiz diye kapattığı Atatürk Havalimanı’na bakanların neden inmek zorunda kaldığı tartışılır.





ŞAHSIM YÖNETİMİ BECERİKSİZLİĞİ TARTIŞILMASIN DİYE AKILLARIN BİRLEŞMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kibirli şahsım yönetiminin, dolarla, avroyla milyarlarca liralık garanti verdiği, İstanbul Havalimanı’nın hava şartları nedeniyle kapanmasının, kargo terminalinin çökmesinin faturasını, kimin ödeyeceği konuşulur. Havaalanında, yerde kartonların üzerinde yatan yolcuların, çevre yolunda saatlerce mahsur kalan yurttaşlarımızın, zararlarının nasıl tazmin edileceği sorgulanır. İşte bunun için şahsım yönetimi, kifayetsizliği, basiretsizliği, beceriksizliği, liyakatsizliği, duyulmasın, görülmesin, tartışılmasın diye kalpleri dağıtarak, akılların birleşmesini engellemeye çabalıyor.







