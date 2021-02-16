Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşırı sağcı Wilders'in paylaşımında Erdoğan'ın yüzünün sağ tarafı arkada Türk bayrağı fonuyla görülürken, daha karanlık, sarıklı ve sakallı sol tarafının yanında IŞİD bayrağı bulunuyor. Wilders resmi "terörist" ibaresiyle paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Wilders'in paylaşımına Twitter üzerinden tepki göstererek "Wilders ve etrafındaki Neonazi güruhunun tek bir kelimesinin bile anlam ifade etmediğini", "asıl tehlikenin Avrupa'daki ılımlı ve sorumluluk sahibi görünen hükümetler ve siyasi karar alıcıların buna destek verdiği izlenimi" olduğunu söyledi.





Türkiye ve Avrupa'daki Türk topluluğun her zaman için terörizm ve aşırılıkçılığa karşı bir kale işlevi gördüğünü belirten Altun, aksini iddia etmenin ırkçılık ve İslamofobiye hizmet edeceğini kaydetti.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün akşam Wilders'in bir fotoğrafını "Embesil" ibaresiyle paylaşmıştı.



