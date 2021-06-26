Erdoğan'dan atama isteyen öğretmenlere şok cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay’da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın önünü kesen ve atama bekleyen öğretmen adayları, kendisine ’80 bin atama’ sözü olduğunu hatırlatarak, ek 40 bin atama beklediklerini söyledi.







ERDOĞAN: BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM





Öğretmenlere “Ben öyle bir şey söylemedim” yanıtını veren Erdoğan, “20 bin aldık, yeterli” dedi.





Ek 40 bin atama için öğretmenler ısrarını sürdürerek ‘açık var’ dedi. Erdoğan’ın öğretmenlere yanıtı ise, “Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var” oldu. Bu sırada öğretmenlerin, “Yalvarıyoruz size, lütfen, tek umudumuz sizsiniz” sözleri ise karşılıksız kaldı.