Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan atama isteyen öğretmenlere şok cevap /26 Haziran 2021 17:09

Erdoğan'dan atama isteyen öğretmenlere şok cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atama isteyen öğretmenlere cevabı şaşkınlığa sebep oldu. Erdoğan yolunu kesip "Yalvarıyoruz 40 bin ek atama yapın" diyen öğretmen adaylarını eli boş gönderirken "Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay’da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın önünü kesen ve atama bekleyen öğretmen adayları, kendisine ’80 bin atama’ sözü olduğunu hatırlatarak, ek 40 bin atama beklediklerini söyledi.

ERDOĞAN: BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM 
 
Öğretmenlere “Ben öyle bir şey söylemedim” yanıtını veren Erdoğan, “20 bin aldık, yeterli” dedi.

Ek 40 bin atama için öğretmenler ısrarını sürdürerek ‘açık var’ dedi. Erdoğan’ın öğretmenlere yanıtı ise, “Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var” oldu. Bu sırada öğretmenlerin, “Yalvarıyoruz size, lütfen, tek umudumuz sizsiniz” sözleri ise karşılıksız kaldı.
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