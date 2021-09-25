Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' diyen öğrencilere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılış töreninde konuşma yaptı.Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" eylemlerine değinen Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Ve bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye, bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.





"Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan" diyen Erdoğan, "Bizim yurtlarımız ortada. Ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz" şeklinde konuştu.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





KİMSENİN KENDİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEYECEĞİ BİR SİSTEM KURDUK





Belediye başkanlığından başbakanlığa oradan cumhurbaşkanlığına kadar sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ilkemiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ettik. Türkiye'nin en yaygın sosyal destek politikalarını hayata geçirmek suretiyle bu ülkede hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk.





SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 2 MİLYARDAN 69 MİLYARA ÇIKARDIK





Çocuklardan yaşlılara engellilerden kadınlara her kesimi ve sağlıktan eğitime konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarımızla ülkemizi bu bakımdan gıpta edilen bir yer haline getirdik. Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu. Sosyal yardımların milli gelirimize oranını yüzde 0,38 seviyesinden yüzde 1,37 seviyesine çıkardık.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE ALAKALI ÇİRKİN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR





Dünya değiştikçe, ülkemiz geliştikçe bilhassa gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları fazlalaştıkça biz de kendimizi buna göre güncelliyoruz. Dünkü Türkiye'nin ihtiyacı kimseyi aç ve açıkta bırakmamaktı. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürebileceği imkanları sağlamaktır. Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.





HAYATINIZ YALAN





Ve bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye, bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasiteyle biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz.







EKMEĞE MUHTAÇ OLMAK FAKİRLİK ÖLÇÜSÜ OLMAKTAN ÇIKTI





Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Öyleyse bize düşen görev milletimizi bu yeni standartlara göre hayatını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır. Sosyal destek programlarımızı da aynı anlayışla yeniliyor, genişletiyoruz. Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz.