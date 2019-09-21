Erdoğan'dan Demirtaş'la ilgili açık itiraf: Bunları serbest bırakamayız

Tahliye beklerken yeniden tutuklama verilen HDP eski Eş genel başkanlarıyla ilgili Erdoğan'dan itiraf geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim tarihlerinde yaşananlarla ilgili olarak 2014/46757 sayılı soruşturma dosyasında Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkeme iki ismin 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildi. Böylece Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasının önü kapatılırken, siyasi iktidarının yargıya müdahale ettiği eleştirileri de gecikmedi.





Konu Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan konuşmasında adeta yargıya müdahaleyi itiraf etti, "Bunları bırakamayız" dedi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini hedef gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar" dedi.





Erdoğan, Selahattin Demirtaş hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmasına göndermede bulunarak, "Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar. Bu topraklar rastgele topraklar değil" ifadelerini kullandı.



