Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Esed'le görüşme mesajı: 'Görüşmekten imtina etmeyiz' /02 Temmuz 2024 22:53

Erdoğan'dan Esed'le görüşme mesajı: 'Görüşmekten imtina etmeyiz'

Yeni bakanların yer aldığı kabine toplantısı sona erdi. Toplanın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına seslendi.

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Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Saray'da basına kapalı yapılan toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantıda alınan kararları basın mensuplarına açıklayan Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce "Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini yineleyerek, "Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin de önceliğidir. Güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Geçim yoksa seçim olur' sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde erken seçim diye kavram yok. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin birçok alan gibi burada da Türkiye'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor" dedi.


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