Fed'den 'faiz indirimi' açıklaması

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERMEKTEN KAÇINDI

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi.

YÜZDE 2 HAYAL OLDU

Powell, hizmet enflasyonunun daha yapışkan olmakla ünlü olduğuna işaret eden Powell, iş gücü piyasasında birkaç yıl öncesine göre daha iyi bir dengeye doğru oldukça önemli bir hareket gördüklerini ve ücret artışlarının daha sürdürülebilir seviyelere doğru gittiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Sintra'daki forumunda yaptığı konuşmada, enflasyonda ilerleme kaydettiklerini ancak faiz indirimlerine başlamadan önce daha fazla veri görmek istediklerini vurguladı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerini ve beklenmedik zayıflama olması durumunda politika tepkisi gerekebileceğini belirtti.Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." diye konuştu.Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.İş gücü piyasasının uygun şekilde soğuduğunu söyleyen Powell, bunu çok dikkatli şekilde izlediklerini vurguladı.Powell, "Bu yıl veya gelecek yıl yüzde 2 enflasyona geri döneceğimizi düşünmüyoruz. Belki gelecek yılın sonlarında görebiliriz. Önemli olan, gerçek bir ilerleme kaydediyor olmamız." dedi.Para politikasının kısıtlayıcı ve uygun seviyede olduğunu kaydeden Powell, konut piyasasında yüksek faiz oranların etkilerini gördüklerini dile getirdi.Powell, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler olacağına dair soru üzerine, "Ben buna hiç odaklanmıyorum. Gerçekten sadece işimizi yapmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.ABD'nin sahip olduğu borç seviyesinin sürdürülemez olmadığını ifade eden Powell, ancak bütçe açığı yolunun sürdürülemez olduğunu bunun tartışmasız şekilde öncelikli konu olması gerektiğini anlattı.Powell, bu yıl bir faiz indirimine mi yoksa iki faiz indirimine mi gidileceğine ilişkin soru üzerine de "Yorum yok." yanıtını verdi.