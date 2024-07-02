Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski başkan sokak ortasında öldürüldü /02 Temmuz 2024 23:51

AKP'li eski başkan sokak ortasında öldürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile bir şahıs arasında çıkan tartışma gerilim yükselince silahlı kavgaya döndü. Kavgada vurulan eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

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Rize'de önceki dönem belde belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz yaşadığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi. Aytemiz vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, bir iş yerinde başlayan tartışma, hızla büyüyerek caddeye taştı ve silahlı kavgaya dönüştü. H.K., belinden çıkardığı silahla eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti.

Olay Yerinde Müdahale

Halktv.com'da yer alan habere göre saldırı sonrası dizlerinin üzerine çöken Aytemiz, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından tutuldu. Hemen ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Aytemiz'e müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardeşen Kaymakamlığı, soruşturma başlatıldığını ve 2 şüpheli şahsın yakalandığını, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce husumetli oldukları bilinen ve Ardeşen ilçemiz Atatürk Caddesi üzerinde özel bir iş yerinde başlayan tartışma sonucu olayın caddeye taşmasıyla Akbank önünde karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüş olup, taraflardan Tunca Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır.

Olaya ilişkin Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçlerimiz tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış, bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."

RİZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin saldırı sonrasında "Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tunca Beldesi eski Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." taziye mesajını yayımladı.
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