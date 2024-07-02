Türkiye çeyrek finalde!









Türk Milli Takımı'nın golleri 57'inci saniyesinde ve 59'uncu dakikasında Merih Demira'dan geldi.







Milli Takım'ın çeyrek finadeki rakibi ise Hollanda olacak.













A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükseldi.89' Kerem'in pasında topu alan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan sert şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.88' Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına pasında kaleci kalesinden çıkıp Barış Alper Yılmaz'dan önce topun sahibi oldu.86' Marcel Sabitzer'in ceza sahası içine ortasında Christoph Baumgartner'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.85' Mert Müldür şık vücut çalımıyla Barış Alper Yılmaz'a uzun pasını yolladı ancak savunma araya girdi.80' Stefan Posch'un derin pasında Nicolas Seiwald'ın bekletmeden kale önüne pasında Kaan rakipten önce topu uzaklaştırdı.72' Mert Müldür'ün pasında Barış Alper Yılmaz topu alıp son çizgiden penaltı noktası üzerine çıkardı ancak hiçbir futbolcumuz o bölgede değil.69' Ceza sahamızın içine yükseltilen topta Michael Gregoritsch'in bomboş kafa vuruşu kalecimizde kaldı.66' Gol | Marcel Sabitzer'in kullandığı köşe vuruşunun devamında top maalesef ağlarımızda.59' GOL Merih yine attı. Durumu 2-0 yapıyoruz! Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Merih bu kez kafayla kaleciyi çaresiz bıraktı. Harikasın Merih harika!54' Baskısını artıran Avusturya'nın üst üste ortalarını savunmamız karşılıyor.52' SARI KART | Avusturya'da Philipp Lienhart hızlı atağımızı kesmesi sonucu sarı kart gördü.51' Bir anda karşı karşıya kalan Avusturya'da Michael Gregoritsch'in şutu Mert Günok'tan döndü.42' SARI KART | Takımımızda İsmail Yüksek sarı kart görerek cezalı duruma düştü.38' SARI KART | Avusturya'da Romano Schmid, Ferdi'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.37' Philipp Mwene'nin sol kanattan ortasında Romano Schmid tek pasla Marko Arnautovic'i düşündü ancak Kaan Ayhan topun geçmesine izin vermedi.26' Barış Alper Yılmaz'ın harika getirip sağ kanattan ortasında kale önüne hareket eden Kenen Yıldız top arkasında kalınca mutlak golden oldu.19' Arda Güler orta sahada rakiplerinden sıyrılarak yaklaşık 45 metreden kaleyi denedi. Kalecinin önde olduğu pozisyonda top kaleyi bulmadı.14' Mert Müldür'ün pasında topu alan Arda'nın son çizgiden ortasını savunmadaki Kevin Danso son anda uzaklaştırdı.11' SARI KART | Rakibinden sıyrılmak isteyen Christoph Baumgartner, Orkun Kökçü'nün müdahalesiyle yerde kaldı. Orkun sarı kart görerek cezalı duruma düştü.7' Romano Schmid'in ceza sahamızın içine ortasında Philipp Lienhart'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.6' Romano Schmid'in direkt kaleye kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral kale çizgisi üzerinde topun GOL olmasını önledi.1' GOL Merih Demiral attı. 1-0 öndeyiz! Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Merih Demiral önünde bulduğu topta topu tavana astı. Muhteşemsiniz çocuklar!1' Arda Güler'in savunma arkasına pasında savunma Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahalede bulunarak topu kornere yolladı.