Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan kritik 'AB üyeliği' görüşmesi /07 Haziran 2023 20:27

Erdoğan'dan kritik 'AB üyeliği' görüşmesi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye tam üyelik ve vize serbestisi meselesini gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini gündeme getirerek,  temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin öneminin de gündeme getiren Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU VAAT ETMİŞTİ

Seçimler öncesinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Avrupa'ya üç ay içinde vizesiz seyahat vaadinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, nisan ayında yaptığı açıklamada Avrupa'ya 'üç ay içinde vizesiz gitme' vaadinde bulunmuştu. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Vize problemlerini çözeceğiz. Üç ay içinde vatandaşlarımız Avrupa’ya vizesiz girecek" demişti.
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