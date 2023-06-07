NATO tarihinin en büyük hava tatbikatına hazırlanıyor

Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz ise, ağırlıklı olarak Kuzey ve Baltık Denizi hattında yaklaşık 2 bin uçuş planlandığını ve en kötü senaryoda, sivil uçuşlarda sadece dakikalarla sınırlı bir gecikme yaşanabileceğini umduklarını ifade etti. Gerhartz konuşmasının devamında, "Eğer ülkemizi ve müttefiklerimizi savunmaya hazır olduğumuzu göstermek istiyorsak, bu aksaklıkları kabul etmeliyiz" diyerek "güvenliğin bir bedelinin" olduğunu vurguladı.





DW'de yer alan habere göre "Defender 2023" adı verilen NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı 12-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 25 NATO üyesi ülkeden 10 bin asker ve yaklaşık 250 savaş uçağının katılacağı tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Muhafızları Komutanı Korgeneral Michael Loh, söz konusu tatbikatın, sivil hava trafiğine etkisinin "asgari düzeyde" olacağını dile getirdi.Yaklaşık 10 bin askerin katılacağı operasyonda, Rusya ile olası bir çatışma durumunda hava kuvvetlerinin Avrupa'ya hızlı bir şekilde takviyesi ve NATO hava sahasının savunulması senaryoları tatbik edilecek.Topraklarında 35 binden fazla ABD askerini barındıran Almanya, Rusya ile olası bir çatışma söz konusu olduğunda, coğrafi konumu itibarıyla da NATO için lojistik anlamında büyük öneme sahip olması öngörülüyor.Büyük oranda Almanya'daki hava üslerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikata ayrıca Hollanda ve Çekya hava üsleri de dahil edilecek.Korgeneral Gerhartz, tamamen savunma stratejileri üzerine kurulu tatbikata karşı, Rusya'nın askeri faaliyetlerinde bir artış beklemediklerini belirterek, "NATO topraklarının bir kırmızı çizgi olduğunu gösteriyoruz ve bu toprakların her santimetrekaresini savunmaya hazırız. Buna rağmen Kaliningrad'a yönelik herhangi bir uçuş gerçekleştirmeyeceğiz" dedi.