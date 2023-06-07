Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye olarak adil barışın tesisi için gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını da kaydetti.





DW'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ve Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamanın ele alındığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti" denildi.Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulması önerisini dile getiren Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ve BM arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya arasında varılan tahıl mutabakatının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin de altını çizdi ve mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınmasında hayati rol oynadığına dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, BM ile Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü belirtti.Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada da yine Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamanın ele alındığı bildirildi. Erdoğan, patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, BM ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulması teklifini Zelenskiy'e de iletti.Zelenskiy ile görüşmesinde çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hâkim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.Görüşmeyle ilgili Ukrayna tarafından yapılan açıklamada da Zelenskiy'nin barajdaki tahribatın, "insanî ve çevresel etkilerini" gündeme getirdiği bildirildi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, Erdoğan'a "felaketin aşılması için gerekli acil ihtiyaçların listesini ilettiğini" kaydetti.Zelenskiy, mesajında "İşgal güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi konusunda Türkiye'nin sesi önemlidir. Başta Kırım Tatarları olmak üzere yasa dışı bir şekilde tutulan vatandaşlarımızın geri gönderilmesi, ayrıca tahıl inisiyatifinin devamı ve genişletilmesi konusunda da Türkiye'nin sesi önemlidir" ifadelerini paylaştı.Dnipro (Dinyeper) Nehri üzerinde bulunan Kahovka Barajı'nda Salı sabahı meydana gelen patlamanın ardından geniş alanlar sular altında kalırken binlerce sivil evlerinden tahliye edildi. Baraj, Rus işgali altındaki Zaporijya nükleer enerji santralini soğutmada kullanılan su rezervini de besliyor. İki taraf da patlamadan birbirini sorumlu tutuyor.