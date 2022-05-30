Erdoğan'dan Putin'e yeni teklif

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırı sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yeni bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.





Söz konusu görüşmede Erdoğan'ın Putin'e Her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı ifade edildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, işgalin olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.







Her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.