Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması /03 Ocak 2022 19:38

Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması

2021 yılı Aralık ayı ihracat rakamları ve 2021 yılı verilerinin açıklanması sırasında yöneltilen bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

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2021 yılı Aralık ayı ihracat rakamları ve 2021 yılı verileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

Erdoğan, toplantı çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Çıkışta "Sayın Cumhurbaşkanım birşey rica ediyorum" diye seslenip "Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum 30 milyon doları, ben de kendi adıma mücadele edeceğim" diyen bir iş insanına yanıt veren Erdoğan, "Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullandı.
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