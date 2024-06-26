Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" /26 Haziran 2024 08:39

Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da sokak köpekleriyle ilgili talimat vererek, “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin sokak köpeklerine ilişkin çalışmalarına ilişkin olarak, “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, AKP'nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı. AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı.

Erdoğan’ın "uyutma" konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler’in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öğrenildi.

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi. Öte yandan teklifin Meclis kapanmadan Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtildi.
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