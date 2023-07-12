Erdoğan'dan U dönüşü: NATO Zirvesi’nde dikkat çeken görüntü













Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye ile Yunanistan arasında kritik bir dönemeçten geçildi. Bu yıl iki seçim atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “NATO Liderler Zirvesi için Vilnius’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat eden Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edildi” denildi.Öte yandan İletişim Başkanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’le görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldı” ifadesi kullanıldı.Erdoğan ile Miçotakis’in ikili görüşmesine ilişkin bir bildiri de yayınlandı. Bildiride, ''İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlar, iki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir” denildi.İki isim bir yılı aşkın bir süredir ilk kez görüşürken, bu durum akıllara geçen yılın başında, “Miçotakis benim için bitmiştir” diyerek tansiyonu yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini getirdi.Erdoğan ve Miçotakis en son geçen yılın mart ayında İstanbul’da bir araya gelmişti. İki isim İstanbul manzarasını izleyip, görüşme gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra ise iki ülke arasında tansiyon yükselmişti. Miçotakis’in o dönem yaptığı ABD ziyaretinde Türkiye’yi adeta şikayet etmesi Erdoğan’ın tepkisini çekmişti.O dönem yaptığı açıklamalarda Erdoğan, Miçotakis’e çok sert sözler sarf etmişti.Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz” ifadelerini kullanmıştı.