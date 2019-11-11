Erdoğan'ı işaret etti: Hazırlık mı yapılıyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2016-2018 yılları arasında Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından yayımlanan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yüz binlerce insanın mağdur edildiğini söyledi.





Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında soruları cevaplandıran Karamollaoğlu, KHK mağduriyetinin biran önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.





KARAMOLLAOĞLU: ERDOĞAN DA BU KONUNUN HALLEDİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOR





Öztürk'ün "Meclis'te milletvekilleriniz var. Bir kanun teklifi vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.





Karamollaoğlu, "Ben şahsen Cumhurbaşkanı'nın bu konunun artık halledilmesi gerektiği noktasına geldiğini tahmin ediyorum," ifadelerini kullandı.





Erdoğan ile 27 Eylül'de yaptığı görüşmede endişelerimi dile getirdiğini aktaran Karamollaoğlu, "OHAL'in hemen arkasından hukukun yetkili makamların etkisinde kalmadan işlemesine imkân vermek icap eder." dedi.





"SOMUT DELİLLER YOKSA KİMSE KHK İLE ÜÇ SENE HAPİSTE TUTULAMAZ"





Karamollaoğlu, "Şu bunu demiş, arkasından yüz binlerce insan Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden alınıyor, hapse atılıyor. Tamam bunlar da olabilir, fakat somut deliller olmadığı müddetçe kimse Kanun Hükmünde Kararname ile üç sene hapiste tutulamaz arkadaş, bir sene de tutulamaz. O zaman haksızlık olur." tespitinde bulundu.







Karamollaoğlu, KHK ile o kararnameyi çıkarma yetkisini veren mevzunun dışında kararlar alınmaması gerektiğini Erdoğan'a da söylediğini aktardı.





"KHK UYGULAMASI BU KADAR UZUN OLAMAZ"





"Bu kararname ile 'bulunduğu yerde zarar verebilir' diye bir karar alıyorsunuz, görevinden uzaklaştırıyorsunuz." diyen Karamollaoğlu, "O insanın hemen mahkemeye gidip suçsuzluğunu ispat etme hakkı olması icap eder. Hemen. Suçsuzluğunu ispat ettiği zaman da o görevine iade edilmeli." dedi.







Karamollaoğlu, KHK uygulamalarındaki hukuksuzluklara itiraz ettiklerinin altını çizerek,, "KHK bu kadar uzun olmaz." şeklinde konuştu.



