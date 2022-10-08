Erdoğan'ı 'istemeye istemeye' çağırmışlar

'DOST, DÜŞMAN VE DİĞERLERİ'

'KATILIMCILAR ÇEŞİTLİ VE ÇELİŞKİLİ'

'FAZLA BİR GETİRİSİ OLMAYACAK'

GazeteDuvar'ıngöre, Çekya'nın başkenti Prag'da ilk toplantısını yapan Avrupa Siyasi Topluluğu'na (ASY) Türkiye'nin katılımı Almanya basınında geniş yer aldı. Yorumlarda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'zor komşu' olarak söz edilirken, genel olarak Türkiye'nin 'mecburen' davet edildiği, tersinin çok olumsuz sonuçları olacağı savunuldu. Öte yandan, AST'ın fazla bir getirisinin olmayacağı, AB üyeliği için sırada bekleyen ülkelere bir 'teselli' olduğu ileri sürüldü.Deutsche Welle, 'Dost, düşman ve diğerleri' başlıklı haber ve yorumunda, Brüksel'de Erdoğan'ın daveti için diplomatik çekişmeler olduğunu yazdı. AST'ın, davet için demokratik değerlere bağlılığı ölçü aldığını, oysa Erdoğan'ın bu değerleri yıllardır çiğnediği, bu sebeple AB'nin üyelik görüşmelerini dondurduğunu hatırlattı. Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarda da Batı ile ortak hareket etmediğini yazdı. “Sonunda pragmatik davranıldı ve zor komşu davet edildi. İsveç ve Finlandiya'nın Nato üyeliğini hala bloke etmesine ve İsveç ile bir mizah yüzünden kavgalı olmasına karşın.”Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de Erdoğan'ın daveti için Brüksel'de yoğun diplomasi trafiği yaşandığını yazdı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi toplantıda istemediğini bildiren gazete, buna sebep olarak Türkiye'nin Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşmış olmasının gösterildiğini belirtti. “Sonunda diplomatlar, Türkiye'nin dışlanmasının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için ağır sonuçları olacağına dikkat çekti. Türkiye, hala bu iki ülkenin üyeliğini onaylamadı” yorumunu yaptı.Berlin'de yayımlanan taz gazetesi ise AST toplantısına katılan ülkelerin çok çeşitli ve çelişkili olduğunu yazdı. Bu duruma sınır çekişmesi olan Türkiye ile Yunanistan ve savaş halinde olan Azerbaycan ile Ermenistan'ı örnek olarak verdi. Erdoğan'ın Rusya ile AB arasında 'salıncak' dış politika izlediğini ileri süren taz, bunun NATO'yu kaygılandırdığını belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara ve savaşa AB'nin engel olamadığını, çünkü kendini reforme etmediğini, bu yüzden de dış politikada etkisiz kaldığını savundu.Alman İkinci Televizyonu (ZDF) ise Brüksel'de herkesin AST'ın yararına inanmadığını ileri sürdü. AST'ın fikir babası olan Fransa Başkanı Emmanuel Macron'un bu yüzden eleştirildiğini belirten ZDF, AST'ın AB üyeliği için sırada bekleyen ülkelere bir 'teselli' olduğu görüşünü savundu. Erdoğan'ın davet edilmesinin ise sorunlu olduğunu, çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı tehdit ettiğini, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini daha onaylamadığını yazdı.