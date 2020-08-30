Erdoğan'ın açıklamaları tiye alındı

Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.







Hayli iddialı açıklamalar yapan Erdoğan şunları söyledi:





"Sadece Kara ve Deniz araçlarında ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındayız. Teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz.





Mikro uydu fırlatma projesinin 2025 yılında bitmesi öngörülüyor. Ben daha erken bitmesini bekliyorum. Artık yerli ve milli projelerle uzay ligindeyiz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.





Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak."





