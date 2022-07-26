Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelmişti: Türkiye Avrupa'da araç sayısında sonuncu /26 Temmuz 2022 15:10

Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelmişti: Türkiye Avrupa'da araç sayısında sonuncu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ekonomik olarak battık diyenler var ya; köprülerden arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor, herkesin altında arabası var" sözleri sonrası ekonomist Uğur Gürses, Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişi başına düşen araba sayısını gösteren grafiği paylaştı. Eurostat verilerine göre 84 milyon nüfuslu Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç sayısı 2020 sonu itibarıyla sadece 281 olarak belirlendi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonomik olarak battık diyenler var ya; köprülerden arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor, herkesin altında arabası var" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonomist Uğur Gürses de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa ülkelerinde 100 kişiye düşen araç sayısını gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) grafiği ile cevap verdi.

Grafiğe göre Türkiye'de 2020 sonu itibariyle 1000 kişiye düşen araç sayısı 281. Bu veri ile Türkiye Avrupa'da sonda ikinci sırada yer alırken, Avrupa ortalaması 602 oldu.




Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) rakamlarına göre Türkiye  Makedonya, Romanya ,Letonya Hatta Kosova'nın bile gerisinde bulunuyor 



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