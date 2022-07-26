Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelmişti: Türkiye Avrupa'da araç sayısında sonuncu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonomik olarak battık diyenler var ya; köprülerden arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor, herkesin altında arabası var" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonomist Uğur Gürses de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa ülkelerinde 100 kişiye düşen araç sayısını gösteren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) grafiği ile cevap verdi.



Grafiğe göre Türkiye'de 2020 sonu itibariyle 1000 kişiye düşen araç sayısı 281. Bu veri ile Türkiye Avrupa'da sonda ikinci sırada yer alırken, Avrupa ortalaması 602 oldu.







Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) rakamlarına göre Türkiye Makedonya, Romanya ,Letonya Hatta Kosova'nın bile gerisinde bulunuyor









