Erdoğan'ın atadığı rektöre hapis şoku

Aldemir’in o dönemde Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde ders verdiği de ortaya çıktı.Odatv'nin Gazete Aydın’dan aktardığına göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in Kayseri 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 95/1390 sayılı dosyasında, Gıda Maddeleri Tüzüğüne Muhalefet suçundan üç ay meslekten men edildiği öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü olarak atanan Osman Selçuk Aldemir’in, Kayseri’de imalattan sorumlu müdürlük yaptığı bir üretim tesisinde ürettikleri sucukta e-coli tespit edildiği ortaya çıktı.





Memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan koli basili de denilen tehlikeli bir virüsün sucukların içinde tespit edilmesiyle birlikte Osman Selçuk Aldemir’in soruşturma geçirdiği, iş yerinin kapatıldığı ve hapis cezası aldığı öğrenildi. Osman Selçuk Aldemir'in ceza aldığı koli basili virüsünün 9 yıl önce de Almanya'nın kuzeyinde bulunan eyaletlerde görüldüğü, hızla yayıldığı ve yaklaşık 400 kişiye bulaştığı öğrenildi. Almanya'da da ortaya çıkan virüsten dolayı 2 kişinin hayatını kaybetmişti.





Aldemir’in Gıda Maddeleri Tüzüğüne Muhalefet suçundan yargılandığı dosyada, üç ay hapis cezası aldığı ancak daha sonra cezanın 1 milyon 180 bin lira ağır para cezasına çevrildiği öğrenildi.





Mahkeme, Aldemir’e üç ay süreyle meslek, sanat ve ticaret yapmaktan da men etti.





Kayseri 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in iş yerinin görünen yerlerine mahkeme kararının asılmasına ve İstanbul, İzmir ve Ankara’da yayın yapan gazetelerde de kararın yayınlanmasına karar verildi.





ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in o dönemde Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde ders veriyordu. Kars Cumhuriyet Savcılığı’ndan Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yazılan yazıda, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir için şu ifadeler kullanıldı:





"Adı geçen hükümlü halen Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretmenlik yapmakta olduğu bildirildiğinden adı geçen ilamda belirtilen suçu ile ilgili şahsına ait bir yeri var ise ilamdaki cezaların infazı, yok ise görev yaptığı kurumdan resmi bir belge alınarak ilamın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iadesi rica olunur."