Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın başını ağrıtacak bir dosya daha ABD mahkemelerine gidiyor /08 Eylül 2021 17:45

Erdoğan'ın başını ağrıtacak bir dosya daha ABD mahkemelerine gidiyor

ABD'nin Venezuela'daki Maduro Hükümeti ile bağlantılı kara para aklamakla suçladığı işadamı Alex Saab'ın iadesinin önünde bir engel kalmadı. Saab Türkiye'deki faaliyetleriyle de gündeme gelmişti

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ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl Temmuz ayında "kara para aklamakla" suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanı Alex Nain Saab, Cuma günü Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) yakalanıp gözaltına alınıştı. 

Cape Verde Anayasa Mahkemesi 13 Ağustos'ta işadamının iadesine karar verdi. Ancak Saab, iade sürecinin "anayasaya aykırı kurallar uygulanarak" başlatıldığını iddia ettiği nihai bir temyiz başvurusunda bulundu. Temyiz davasında da Yüksek mahkeme ABD tarafından 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı Alex Nain Saab'ın ABD’ye iade edilmesine hükmetti. 

Uzmanlar Alex Saab'in itiraflarının, SBK'nin yanısıra Türkiye'nin başını Venezuela konusunda ağrıtacak bir diğer gelişme olacağını söylüyorlar.

Hatırlanacağı üzere Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan Saab, 12 Haziran 2020’de Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı.

Saab'ın adı, Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve 'altın-gıda-İran yakıtı' ticaretinin temelini atan isimler arasında geçiyordu.

Saab, özel jetiyle yakıt ikmali için Cabo Verde'ye indiği sırada yakalanmıştı. ABD'li yetkililer Saab'ın yakalandığında 'altın karşılığında yakıt alma amacıyla' İran'a gitme hazırlığı içinde olduğunu söylemişti.
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