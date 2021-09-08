Erdoğan'ın başını ağrıtacak bir dosya daha ABD mahkemelerine gidiyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl Temmuz ayında "kara para aklamakla" suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanı Alex Nain Saab, Cuma günü Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) yakalanıp gözaltına alınıştı.







Cape Verde Anayasa Mahkemesi 13 Ağustos'ta işadamının iadesine karar verdi. Ancak Saab, iade sürecinin "anayasaya aykırı kurallar uygulanarak" başlatıldığını iddia ettiği nihai bir temyiz başvurusunda bulundu. Temyiz davasında da Yüksek mahkeme ABD tarafından 'kara para aklamakla' suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı Alex Nain Saab'ın ABD’ye iade edilmesine hükmetti.