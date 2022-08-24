Erdoğan Rejimi'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kıyımı devam ediyor

Cumhuriyet’ten Sena Tufan'a konuşan endüsti mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tınaz Ekim Aşıcı, rektörlüğün eğer hocalar ofislerini boşaltmazsa biz boşaltırız tehdidinde buluğunu söyledi.
ERDOĞAN'A KOŞULSUZ BİAT EDEN KİŞİLERİ YERLEŞTİRİYORLAR
Aşçı, şöyle konuştu: “Mesnetsiz bahanelerle hocalara disiplin soruşturmaları açıyorlar. Bir yandan korku salıp susturmaya çalışıyorlar, bir yandan da çok değerli hocalarımızı hem idari görevlerinden hem de fiziksel olarak üniversiteden uzaklaştırıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’ni hızla tahliye ediyorlar ve artık tamamen hâkim oldukları Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato vasıtasıyla kendi kadrolarını yerleştiriyorlar. Bu yapılan her şeyden öte kamu zararıdır.”