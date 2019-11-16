Erdoğan ve damadı rekora koşuyor!

Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen 46 milyar liralık ihtiyat akçesi ve 38 milyar liralık temettü (kâr payı) desteğine rağmen bütçe açığı 100,7 milyar liraya ulaştı.





TCMB'nin aktardığı 84 milyar TL de olmasa bütçe açığı 170 milyar TL'yi bulacaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak 2019 yılında bütçe açığının 80 milyar TL olacağını kaydetmişti.





GELİRLER YÜZDE 18,1, GİDERLER YÜZDE 22,2 ARTTI





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bütçede ekim ve ocak-ekim dönemi gerçekleşmeleri şöyle:







*2018 yılı ekim ayında 5,4 milyar TL olan bütçe açığı 2019 yılı ekim ayına 14,9 milyar TL’ye çıktı. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 65.4 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 18,9 artarak 80,3 milyar TL oldu.





*Ocak-ekim döneminde gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarak 719,2 milyar TL oldu.





*Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 22,2 artarak 819,9 milyar TL oldu. Vergi gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 539,9 milyar TL olarak tahakkuk etti.







*Faiz için bütçeden çıkan para ekimde 6,8 milyar lira, 10 ayda ise 88,3 milyar liraya ulaştı. Cari transferlerin 10 aylık bilonçosu da 358,3 milyar lira oldu.





*Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımlarında yılın en yüksek harcaması 1,5 milyar lira ile ekimde gerçekleşti. 10 aylık harcama 7,1 milyar lira oldu.





ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI ÖRTÜLÜ ÖDENEKTE REKOR: 1,8 MİLYAR TL





*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanımında bulunan ve gizli olduğu için de nereye harcandığı açıklanmayan “örtülü ödenekten” yıl içerisindeki en yüksek harcama 263,8 milyon lira ile ekimde gerçekleşti.





*Örtülü ödenekten 10 ayda yapılan toplam harcama ise geçen yılın tamamında yapılan harcamayı aştı. Geçen yıl 12 ayda 1,7 milyar lira harcanan örtülüden 2019'da 10 ayda 1,8 milyar TL harcandı.





*Devlet hizmet alımları için 10 ayda 21 milyar lira, kiralar için de 1,2 milyar lira ödedi.





*Kiralanan hizmet binaları için 400 milyon liraya yakın ödeme yapıldı. Kiralanan taşıtlar için de 10 ayda 344 milyon lira ödendi.





*Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) cari transferler kapsamında 10 ayda 72,8 milyar lira aktarıldı. 10 ayda 99,3 milyar lira da Hazine yardımı yapıldı.