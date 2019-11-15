İşsizlik rakamları açıklandı: 4,7 milyon kayıtlı işsiz var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı temmuz ayında ise yüzde 13.9 seviyesindeydi, Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.