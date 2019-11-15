Şaban Vatan, Canan Coşkun ve Kazım Kızıl serbest bırakıldı

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler Canan Coşkun ile Kazım Kızıl çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vatan, Coşkun ve Kızıl’a yurtdışına çıkış ve müştekinin evine yaklaşma yasağı getirildi.





Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın adalet arayan babası Şaban Vatan bu sabah gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili TBMM Araştırma Komisyonunun ilçedeki çalışmalarını izleyen gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl ise dün akşam gözaltına alınmıştı.





Giresun Valiliği yaptığı açıklamada gözaltı gerekçesi olarak Şaban Vatan, Kazım Kızıl ve Canan Coşkun'un "Kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı" suçlamasını ileri sürmüştü.