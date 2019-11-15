Samanyolu Haber /Gündem / Şaban Vatan, Canan Coşkun ve Kazım Kızıl serbest bırakıldı /15 Kasım 2019 00:25

Şaban Vatan, Canan Coşkun ve Kazım Kızıl serbest bırakıldı

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler Canan Coşkun ile Kazım Kızıl çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vatan, Coşkun ve Kızıl’a yurtdışına çıkış ve müştekinin evine yaklaşma yasağı getirildi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın adalet arayan babası Şaban Vatan bu sabah gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili TBMM Araştırma Komisyonunun ilçedeki çalışmalarını izleyen gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl ise dün akşam gözaltına alınmıştı.

Giresun Valiliği yaptığı açıklamada gözaltı gerekçesi olarak Şaban Vatan, Kazım Kızıl ve Canan Coşkun'un "Kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı" suçlamasını ileri sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

Trenin çarpışma anı

Trenin çarpışma anı

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:10:34