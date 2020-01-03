NECDET ÇELİK | ROMANYA- 30 Aralık 2019’da Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un Ankara ziyaretinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği "Orizont okullarının Maarif Vakfı’na devri" konusu Moldova’da tartışmalara sebep oldu.





Siyaset ve medya dünyası ortak açıklama sırasında, Dodon’un sessiz kalmasını eleştirdi. Beklenen açıklama Moldova Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.





Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Orizont okullarının özel girişim olduğu vurgulanırken, devir formülün imkânsızlığı dile getirildi.





Unimedia haber portalının sorusunu cevaplayan Bakan Corneliu Popovici, "Biz bu okulların mülkiyet statüsü üzerinde baskı kuramayız. Zaten çoğunluk hisseleri yurt dışı kaynaklı." dedi.





Moldova Eğitim Bakanı Corneliu Popovici, Orizont okullarının Maarif’e devrinin imkansız olduğunu söyledi.







CUMHURBAŞKANI DODON’A SERT ELEŞTİRİLER





Moldova medyasındaki tartışmalar, okulların statüsüyle sınırlı kalmadı.





Medyada yer alan değerlendirmelerde, Türk öğretmenlerin kaçırılmasından haberi olmadığını yineleyen İgor Dodon’un, Ankara’da bu suçu üstlendiği ileri sürüldü.





Muhalefetteki Liberal Parti’nin lideri Dorin Chirtoaca, daha da ileri giderek, halen Türkiye’de tatilde bulunan Dodon’un ülkeye dönüşünde tutuklanması gerektiğini iddia etti.









Ankara’daki ortak basın toplantısında Erdoğan, Türk öğretmenleri teslim ettiği için Dodon’a teşekkür etmiş, Moldova’daki Orizont okullarının Maarif Vakfı’na devrini talep etmişti.





Ziarul National gazetesi ise, Ankara ziyareti öncesi Moldova cumhurbaşkanının, Erdoğan’dan Türk öğretmenleri isteyeceği sözünü hatırlattığı haberinde, "Dodon, bu talebini dile getirecek cesareti mi bulamadı? Üstelik Türk lider, bir de Dodon’a teşekkür etti." ifadeleriyle Moldova liderine yüklendi.





MOLDOVA’NIN BAŞINA İŞ AÇAN OLAY





Moldova Orizont okullarında görev yapan 7 öğretmen, 6 Eylül 2018 sabahı evlerinden ya da okul yolunda zor kullanılarak araçlara bindirilmiş ve bir gün sonra öğretmenlerin Türkiye’ye teslim edildiği ortaya çıkmıştı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 11 Haziran 2019 tarihli kararıyla temel insan haklarını ihlal eden Moldova’yı para cezasına mahkum etmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günlerde resmi ziyaret için Ankara’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Dodon’a, Türk öğretmenleri Türkiye’ye teslim ettiği için teşekkür etmişti.





Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında Moldova’daki Orizont okullarının Maarif Vakfı’na devredilmesini talep etmişti.