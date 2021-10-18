Erdoğan'ın dünürü hayatını kaybetti

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la evli olan Selçuk Bayraktar'ın babası iş adamı Özdemir Bayraktar, hayatını kaybetti .





Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü..." denildi.





Haluk Bayraktar ise Twitter hesabından babası Özdemir Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.









Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:





"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin"