Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın dünürü hayatını kaybetti /18 Ekim 2021 13:11

Erdoğan'ın dünürü hayatını kaybetti

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la evli olan Selçuk Bayraktar'ın babası iş adamı Özdemir Bayraktar, hayatını kaybetti .

Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu  BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü..." denildi.

Haluk Bayraktar ise Twitter hesabından babası Özdemir Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.


Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın dünürü hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:09