Erdoğan'ın konvoyu Almanları şok etti!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için gittiği Almanya'daki kalabalık araçlık konvoyu tepki çekti.



Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin’e giden Erdoğan’ın araç konvoyu sosyal medyada gündem oldu.



Uzun konvoyun geçişi Anadolu Ajansı’na bağlı olarak Hamburg’da 5,5 yıl süreyle görev yapan ve 18 Ekim 2011 tarihinde işine son verilen gazeteci Süheyla Kaplan tarafından kaydedildi.



Sosyal medyada gündem olan görüntülere yorum yapan kullanıcılar, tasarruf tedbirlerini hatırlatarak tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da konvoy görüntülerini paylaşarak, “Kamuda tasarruf mu demişlerdi? Maç izlemeye Berlin’e giden Erdoğan’ın konvoyu.. “Cumhurbaşkanı konvoyu, doğaldır” diyecek troller ya Almanya’nın-Fransa’nın-İngiltere’nin başkanları, şansölyeleri, başbakanları, kralları vb için böyle tek bir görüntü göstersinler ya da sussunlar..” ifadelerini kullandı.