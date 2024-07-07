Samanyolu Haber /Dünya / Maç bitti, gerilimi bitmedi: 64 kişiye soruşturma /07 Temmuz 2024 20:40

Maç bitti, gerilimi bitmedi: 64 kişiye soruşturma

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ve Hollanda arasında oynanan maçın ardından Almanya'da gerginlik devam ediyor. Maçta çıkan olaylar nedeniyle 64 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) son çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Hollanda yarı finalde İngiltere'yle eşleşti.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 turnuvasında, Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 64 kişi hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

54 KİŞİ HAKKINDA KISITLAYICI ÖNLEMLER ALINDI

Alman polisinin verdiği bilgilere göre, şüpheliler hakkında basit ve tehlikeli yaralama, izinsiz mülke girme, hakaret, hırsızlık ve uyuşturucu madde yasasını ihlal etme gibi suçlamalar bulunuyor. Ayrıca, maçla ilgili olarak 54 kişi hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı önlemler alındığı da kaydedildi.

Maç öncesinde, Breitscheid Meydanı'ndan stadyuma doğru yürüyen Türk taraftarlarının "yoğun şekilde" bozkurt işareti yapması üzerine polis, yürüyüşü sonlandırmıştı. Bu yürüyüşe yaklaşık 8 bin Türk taraftar katılmıştı.

Öte yandan, resmi verilere göre 19 bin Hollandalı taraftar da polis müdahalesi olmadan yürüyüşlerini gerçekleştirmişti. Maç sırasında, iki ülke taraftarları arasında çıkan kavgalar nedeniyle polis müdahale etmek zorunda kalmış, ancak olayların ardından ortam sakinleşmişti.

Ayrıca, Berlin'in merkezindeki kamusal taraftar etkinliği de hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.
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