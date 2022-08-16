Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın marketlerinden idirim bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı /16 Ağustos 2022 11:25

Erdoğan'ın marketlerinden idirim bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe indirim yapılacağı açıklaması üzerine vatandaşlar sabah erken saatten itibaren kuyruğa girdi. İndirimli ürünlerin fiyatlara yansımadığı, fiyattaki düşüşün beklendiğinden az olması ürün almak için gelen vatandaşlara hayal kırıklığı yaşattı.

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

 AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirim bugün başladı. Sabah erken saatlerde ürünlerden alabilmek için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gidenler fiyatlardaki cüzi indirim sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

MAKARNA FİYATINDAKİ İNDİRİM 20 KURUŞ
Erdoğan’ın fiyatların düşürülmesi talimatı sonrası indirimli satışlar Tarım Kredi’ye ait 1400 markette bugün başladı. Yüzde 30 olarak açıklanan ürünlerde indirimin çok cüzi yapılması dikkat çekti. Makarnada 20 kuruş, ayçiçek yağında 18 lira indirim yapıldı. Ayçiçeği yağının fiyatı 165 liradan 147 liraya düştü. 4.70 TL’den satılan makarna ise 4.50 TL’den satılmaya başlandı.

ERDOĞAN: SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimle ilgili yaptığı açıklamada “Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı’yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi var. Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek” demişti.

İNDİRİM YAPILACAĞI AÇIKLANAN ÜRÜNLER
Erdoğan’ın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamaya göre indirim yapılacak ürünler şu şekilde açıklanmıştı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

FİYATLARDA İNDİRİM YOK BİNDİRİM VAR
Tarım Kredi marketlere gidenler, indirimli fiyatların ürünlere yansımadığını belirterek, sosyal medyada tepki gösterdi. Marketlerdeki ürünleri görüntüleyen bir kişi, “Fiyatlarda indirim yok bindirim var arkadaşlar” tepkisi gösterdi.
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