Erdoğan'ın yeğenini suçlayan Nuri Başkapan tutuklandı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlayarak hakarete maruz kaldığını iddia eden Nuri Başkapan bugün gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Başkapan, Erdoğan'ın 'lebaleb' dediği kongrelerini de pandemi önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya taşımıştı.





Başkapan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından ses kaydının bulunduğu bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Başkapan, kendisine hakaret ve tehdit eden kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan olduğunu iddia etti. Bu paylaşımın ardından birçok kişi Başkapan'a destek olarak tehditleri savuran kişi hakkında işlem yapılmasını istedi. Başkapan, söz konusu bu paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.





Ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine bugün sabah saatlerinde Başkapan gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başkapan'ın avukatı Ferdi Yamar müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.









'ZAMANLAMA MANİDAR...'

Avukat Ferdi Yamar, müvekkili Başkapan için şu açıklamalarda bulundu: "Nuri Bey dün sosyal medya hesabından tehdit edildiğine ilişkin bir paylaşım yapmıştır. Paylaşımın ardından 24 saat geçmeden bu sabah konutu basılarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu isnadı kapsamında gözaltına alınmış ve telefonuna da el konulmuştur. Gözaltına alınmasının zamanlaması oldukça manidardır. Nuri beyin ikametgah adresi Küçükçekmece Adliyesi'nin yargı çevresindedir, kural olarak da soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerekirken müvekkil İstanbul Güvenlik Büro Amirliğince gözaltına alınmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmıştır."





Yamar şöyle devam etti: "Dosyaya Nuri beyin daha önce yargılandığı ve beraat ettiği paylaşımlar, yine Nuri beyin mağduru olduğu olaylara ilişkin yaptığı paylaşımlar eklemiştir. Bu ilgili dosyanın alelacele hazırlandığını göstermektedir. Nuri bey hakkında Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili açılan başkaca davalarda vardır, bunların bir kaçından beraat etmiş, bir tane dosyası da hali hazırda devam etmektedir. Hakkında açılan bu dosyalarda gözaltına dahi alınmamış telefonla karakola çağırılmış ve ifade vermiştir ama bugün ise her zaman yapılan uygulamadan vazgeçilmiş konutunda gözaltına alınarak adliyeye mevcutlu olarak çıkarılmıştır, ardından haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde tutuklanmıştır."





KONGRELERİ YARGIYA TAŞIDI

Başkapan, daha önce de yaptığı eylemlerle birçok kez kamuoyunda sesini duyurdu. AK Parti'nin 'lebaleb' kongrelerini de yargıya taşıyan Başkapan, İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nda 26 Mart tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.









İstanbul'daki yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına 50 lira yatıran Başkapan'ın belediyeye bağlı Ağaç A.Ş.'deki görevine son verilmişti. Başkaban, seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından görevine iade edilmişti. 3 Şubat 2020'de İstanbul'daki bir noterde Erdoğan'a “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek isteyen Başkapan noterdeki görevlilerin polise haber vermesi üzerine de gözaltına alınmıştı.