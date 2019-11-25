Eren Erdem Silivri’de ciğerinin yüzde 50’si olmayan bir hasta tutukluya yapılanları anlattı

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi’ne konuk olan Eren Erdem Silivri günlerini ve maruz kaldığı insan hakları ihlallerini paylaştı. Teknik şartlarda, (ısınma, yemek gibi) genel anlamda sıkıntı yaşanmadığını anlatan Eren Erdem, muayene için götürüldüğü hastanede doktorun tavrını anlattı.





DOKTOR BENİM YANIMDA JANDARMAYA SORDU: NEYİ VAR?

Ellerim kelepçeli, doktorun karşısına çıkarıldığını anlatan Erdem, “Doktor jandarmaya soruyor neyi var? Jandarmada bana soruyor neyin var? Benim anlattığımı jandarma ona anlattı” dedi.





BASKILAYICI İLAÇ

Doktorun kendisi ile muhatap olmadığını anlatan Eren Erdem, benim neyim olduğunu jandarmaya soruyor diyerek tepki gösterdi. Erdem, cezaevi yönetiminin hasta mahkumların tahliyelerinin önüne geçmek için testler öncesi hastalığı baskılayıcı ilaçlar verildiğini söyledi. Erdem cezaevinde ciğerinin yüzde 50’si olmayan bir mahkumun verilen ilaçlarla teste sokulduğunu ve tahliye edilmediğini dile getirdi.





SANKİ TSK ETRAFIMA DİZİLMİŞ

Cezaevinden hastaneye nakil sırasında maruz kaldığı muamele yüzünden tedavilerini yarım bıraktığını anlatan Erdem, ”Hastaneye giderken sanki TSK etrafıma dizilmiş. Ben ne yapmışım bu arkadaşlara. Bu bir yıldırma sindirme operasyonu. Lanet olsun gitmiyorum hastaneye dedim ve hastane çıkışlarımı iptal etti” diye konuştu.





ÇIKINCA BALIKÇIYA GİDELİM

Medya Mahallesini cezaevinde siyasi tutsakların ölüm sessizliğinde izlendiğini söyleyen Erdem, yemekler konusunda da, ”Şikayetlerimiz yok. Soğuk yemekleri ketıl buharında ısıtıyorduk. Bulgur pilavından kısır yapıyorduk. Pizza yapıyorduk. Hayatımızın merkezinde ketıl ve kitaplar vardı. Uskumru balığı verildiği zaman Osman Kavala bana çıkınca mutlaka balıkçıya gidelim derdi” dedi.