İnternetin mucidinden çarpıcı sözler

World Wide Web (www) adresleme sisteminin mucidi İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, interneti daha güvenli bir yer haline getirmek iddiası ile küresel aksiyon planını açıkladı.





"http://www..." şeklinde başlayan site adreslerin mucidi olduğundan kimi zaman "internetin isim babası" diye bilinen Tim Berners-Lee, bir süredir internetin kullanıcı mahrumiyetini ihlal ettiği ve tehlikeli bir yer haline geldiği yönündeki uyarıları ile gündeme geliyor.





İNTERNETİ GÜVENLİ BİR ALAN HALİNE GETİRMEK İÇİN MUKAVELE





Lee, sadece uyarıda bulunmak ile kalmadı ve interneti güvenli bir alan haline getirmek adına yapılması gerekenleri derlediği "Contract for the Web / İnternet mukavelesi" isimli bir çalışmaya imza attı.





İngiliz Daily Mail gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, internet için bir kural kitabı niteliğinde olan kontratın bir bağlayıcılığı bulunmasa da şirketler, devletler ve bireyler için yapılması gerekenlere yer veriyor.





Yayınlanan yeni kuralların bağlayıcılığı olmadığının altını çizen Lee, "Bu kurallar iyi bir internet oluşturmak adına bir yol haritası niteliğinde. Fakat herkes bu kurallara uymayı taahhüt etmezse değişimin gerçekleşmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.





İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, şirketlerin insan haklarını ve demokrasiyi riske atacak adımlardan kaçınması gerektiğinin altı çiziliyor.







"DAHA SIKI REGÜLASYONLAR UYGULANMALI"





İnternet için yazılan ilk kural kitabında hükümetlerin dijital çağda şirketlere daha sıkı regülasyonlar uygulaması, veri güvenliğini sağlaması gerektiği belirtiliyor.





Şirketlerin ise daha fazla kâr edebilmek adına insan haklarını ve demokrasiyi riske atacak adımlardan kaçınması gerektiğinin altı çiziliyor.





Lee, bireylerin ise dijital haklarını elde etmek adına daha organize bir tutum sergilemesi gerektiği görüşünde.





WORLD WIDE WEB'İN İCADININ İLGİNÇ ÖYKÜSÜ





12 Mart 1989'da hayatımıza giren "www" o gün için kurumsal bir dijitalleşme hamlesiydi.





CERN'de çalışan bir bilgisayar programcısı olan Tim-Berners-Lee'nin Zengin Metin İşaret Dili (Hyper Text Markup Language / HTML) olarak tanımladığı bilgisayar dilini geliştirmesiyle oluşturulan WWW, CERN'de bulunan fizikçilerin, araştırma sonuçlarını kolaylıkla paylaşabilmesi için kullanılmaya 13 Mart 1989'da başlandı.





İlk web sitesi ise, CERN'in ihtiyaçları doğrultusunda 1991 yılında yayına girdi. Bu şekilde WWW, CERN içinde çalışan bir servis olmaktan çıkıp Dünya'ya açılmış oldu.





1993 yılında, İllinois Üniversitesi'nde bulunan süperbilgisayar uygulamaları ulusal merkezinde ilk çapraz geçişli grafik arayüzlü İnternet tarayıcısı olan Mosaic geliştirildi.





ADRES EKSİK YAZILDIĞINDA SİTEYE GİRİLEMİYORDU





Mosaic'in geliştirilmesi 1997'de durdurulmuş olsa da tarayıcıların bir çoğu halen Mosaic'i temel alır. İnternetin ilk yıllarında ‘http://’ şeklinde başlayan adres girişi eksik yazıldığında istenen siteye gidilemiyordu.





Bugün kullanılan bütün tarayıcı programları adreslerdeki sabit ‘http://www.’ bölümünü adrese kendisi ekleyebiliyor ve kullanıcının istediği siteyi açıyor.





Britanya Kraliyet Sarayı’ndan ‘Sir’ ünvanlı Tim Berners-Lee İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) bünyesinde çalışıyor.





Parçacık fiziği alanında çalışan bilim insanlarının elde ettikleri bilgileri dijital ortamda tutup adresleyerek birbiriyle daha hızlı paylaşmasını ve bilgilere adres kılavuz kelime yazarak ulaşılmasını sağlamak üzere kurum bünyesinde bir ağ projesi geliştirmişti.





Sistem daha sonra internetin adresleme sistemi olarak tüm dünyaya yayıldı.