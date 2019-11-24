Hangisi daha güvenli : Telegram mı? Whatsapp mı?

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte internet üzerinden iletişim sağlayan mesajlaşma programları giderek daha fazla günlük hayatımızın bir parçası oldu. Başlangıçta telefondan telefona SMS göndermenin maliyetinden kurtaran yazılımlar, daha sonra kullanıcılara sesli hatta görüntülü görüşme imkanı sunmaya başladı. Ara ara gündeme gelen ‘Peki bu programlar güvenli mi? sorusuna uzmanlar ‘Hiçbirine güven olmaz’ yanıtı veriyor. Ancak yine de her birini öne çıkartan farklı özellikleri var.
Bu yazılımlardan en yaygın kullanılanları Whatsapp, Telegram ve Signal. Halen en çok kullanıcıya sahip olan uygulama Whatsapp, onu Telegram ve Signal izliyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un bir kez daha Whatsapp ile ilgili iddiaları yazılımların güvenliğini tartışmaya açtı. Durov’un “Whatsapp’ı hemen telefonunuzdan silin” çağrısına karşılık uzmanlar Telegram’ın daha güvensiz olduğu görüşünde.
Gazete Duvar'da yer alan haberde uzmanlar Whatsapp, Telegram ve Signal
İnternet güvenliği için oluşturulan NetBlocks’un Araştırma Direktörü Işık Mater’e göre uçtan uca şifreleme yöntemi kullanan WhatsApp, Telegram’a göre daha güvenilir. Ancak Teknolog’un kurucusu ve sahibi Erdal Kaplanseren’e göre ise dijital ortamdaki bütün uygulamalar güvensiz.
FACEBOOK WHATSAPP YAZIŞMALARINA ERİŞEMİYOR
WhapsApp ve Signal için aramaların uçtan uca şifrelendiğini belirten Mater, aynı şirkete sahip Facebook’un bile WhatsApp’da yapılan yazışmalara erişemediğini kaydederek, “Sunucu içinde mesajlar şifrelendiği için Facebook bile bu mesajlara erişemiyor. Aynı şekilde konuşmalar için de geçerli bu, iletişim giderken hepsi şifreleniyor. Bu daha güvenli oluyor. Signal ve WhatsApp’ın şifreleme algoritmaları aynı kişi tarafından geliştirildi, dolayısıyla şifreleme teknikleri aynı diyebiliriz” dedi.
Telegram’ın şifreleme konusunda eksikleri olduğunu da sözlerine ekleyen Mater şunları söyledi: “Özellikle grup Chatlerde şifrelenmiyor. Sadece özel Chat açılırsa şifreleniyor. Bire bir konuşmalarda da şifreleme yok. Telegram’da değişik stickerlar var, botlar var. Aslında Telegram bazı teknik konulardan WhatsApp’tan daha gelişmiş durumda ancak yine de güvenlik açısında WhatsApp ve Signal, Telegram’ın üzerinde. Baktığımızda da Telegram kullanan kişi sayısı da WhatsApp’a oranla oldukça az.”
MATER: TELEGRAM AZ KULLANILMALI
“İnsanların ilk başta yapmaları gereken ‘saklayacak bir şeyim yok’ fikrinden uzak durmasıdır” diyen Mater, bu fikirlerin yanlış olduğunu, özellikle Google servislerini kullanırken dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Mater, “Her zaman bir para değerimiz var. Devlet tarafından takip edilmese bile, şirketler tarafından takip ediliyor insanlar. Neden datalarımızı onlara verelim ki? Ve kazandırdığı hiçbir şey de yok. Dataları alıp satıyorlar. Mahremiyet dediğimiz şey, istediğimiz kadarını paylaşmaktır. Telegram az kullanılmalı. Ne yaparsak yapalım internette dijital izler bırakıyoruz. Ve bunların önünde geçmek neredeyse imkânsız. O yüzden internette gezinirken daha fazla bilinçli olup, olabildiğince önlem almak gerekiyor” diye belirtti.
WHATSAPP DAHA ÖNCE HACKLENDİ
Kaplanseren ise dijital ortamdaki herhangi bir faaliyetin yüzde yüz güvenli olduğunu düşünmediğini söyledi: “Eskiden hackerler, virüsler üzerinden yürütülen şeyler kullanırdı, şimdi çok daha başka yöntemler kullanılıyor. Bu anlamda iletişim araçlarının güvenli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. WhatsApp uçtan uca şifreli ancak yakın zamanda başka şekilde hacklendiğini gördük. Aramalara ve yazışmalara bir şekilde erişilebildiğini gördük.” Şifreleme yönteminin kitleler açısında belirli oranda risk taşımadığını da sözlerine ekleyen Kaplanseren, belirli kişiler ve cihazlar için şifreleme yönteminin çözüm olmayabileceğini söyledi.
TELEGRAM DA GÜVENLİ DEĞİL
“Telegram dahil hiçbir uygulama yüzde yüz güvenli değil” diyen Kaplanseren sözlerine “Verilerin üçüncü bir kişi tarafından ele alınması farklı, ticari olarak kullanılması farklı. Bugün güvende olabilir, yarın şirket satılır ve verileri kullanırlar. Şu an Telegram bunu vadediyor ancak biz yazışmalarda nasıl logolar kullandığını bilmiyoruz. Satıldığında, örneğin Google aldığında, bu verileri nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Ticari bir dünya içerisinde bu mümkün değil. Bir dönem gönüllü organizasyonlar bu işi ticari olarak yapmadıkları için açık kaynak kodlardan oluşan yazılımlar kullanıyorlardı. Telegram ticari bir organizasyon. Sahibinin söylediği şey tamamen palavra. Uygulamalar arası öneride bulunmak da palavra olur. Bence bütün uygulamalar güvensiz.” diye devam etti.