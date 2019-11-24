Hangisi daha güvenli : Telegram mı? Whatsapp mı?

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte internet üzerinden iletişim sağlayan mesajlaşma programları giderek daha fazla günlük hayatımızın bir parçası oldu. Başlangıçta telefondan telefona SMS göndermenin maliyetinden kurtaran yazılımlar, daha sonra kullanıcılara sesli hatta görüntülü görüşme imkanı sunmaya başladı. Ara ara gündeme gelen ‘Peki bu programlar güvenli mi? sorusuna uzmanlar ‘Hiçbirine güven olmaz’ yanıtı veriyor. Ancak yine de her birini öne çıkartan farklı özellikleri var.

Bu yazılımlardan en yaygın kullanılanları Whatsapp, Telegram ve Signal. Halen en çok kullanıcıya sahip olan uygulama Whatsapp, onu Telegram ve Signal izliyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un bir kez daha Whatsapp ile ilgili iddiaları yazılımların güvenliğini tartışmaya açtı. Durov’un “Whatsapp’ı hemen telefonunuzdan silin” çağrısına karşılık uzmanlar Telegram’ın daha güvensiz olduğu görüşünde.





Gazete Duvar'da yer alan haberde uzmanlar Whatsapp, Telegram ve Signal





