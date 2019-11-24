Demokratik Kongo'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly olayda yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi fakat herhangi bir sayı vermedi.







Carly, uçağın kentteki uluslararası havalimanından kalkış sırasında düştüğünü söyledi.





Yerel basına göre yaşamını yitirenler arasında uçağın düştüğü evlerde bulunanlar da var.





Busy Bee adlı özel şirketin düşen uçağı Dornier-228 modeliydi.



