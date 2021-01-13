Erişim yasağı haberlerine de erişim yasağı geldi









Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldığı gün belediye tarafından kendi şirketi olan Medya A.Ş’ye yapılan 13 milyon 629 bin liralık ödeme için suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında halen Ulaştırma Bakanı olan Adil Karaismailoğlu, belediyenin ve Medya A.Ş’nin eski yöneticileri ve yüklenici şirketler de vardı.









İBB’nin AK Parti dönemine ilişkin bir yolsuzluk dosyasını ilk kez yargıya taşıması haberine İstanbul 4 .Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli getirilmişti.







