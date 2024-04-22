Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim için ilk tarih küçük ortaktan geldi /22 Nisan 2024 18:44

Erken seçim için ilk tarih küçük ortaktan geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, Cumhur İttifakı'nın istediğini alamadığını itiraf ederek, erken seçim için bir tarih öngördü.

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Destici, ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve hükümete asgari ücret ile emekli maaşları konusunda çağrıda bulundu.

İşte Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP erken seçim talebinde bulunamaz çünkü aldığı oy yüzde 37 değil. CHP'nin yerel seçimde aldığı yüzde 37'den 12 puan düşerse yüzde 25 yapar. Yani CHP bunu biliyor. Aynı şey bizim ittifakımız için de geçerli. AK Parti'nin oyu yüzde 35 değil. MHP ve Büyük Birlik Partisi'ni çıkardığınızda AK Parti'nin oyu yüzde 30'larda."

"Ben erken seçimin normal zamanından bir yıl önce, yani 2027 yılında yapılacağını düşünüyorum. Anayasa değişse de değişmese de 4 yıl sürmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için Meclis'in bir yıl önceden erken seçim kararı alması lazım."

"Yerel seçim sonrası siyasi atmosfer olumlu gidiyor. Diğer alanlarda bir uzlaşı var. Erken seçim gündemleri de yok."
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