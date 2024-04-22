Erken seçim için ilk tarih küçük ortaktan geldi

Destici, ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve hükümete asgari ücret ile emekli maaşları konusunda çağrıda bulundu.







İşte Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar:





"CHP erken seçim talebinde bulunamaz çünkü aldığı oy yüzde 37 değil. CHP'nin yerel seçimde aldığı yüzde 37'den 12 puan düşerse yüzde 25 yapar. Yani CHP bunu biliyor. Aynı şey bizim ittifakımız için de geçerli. AK Parti'nin oyu yüzde 35 değil. MHP ve Büyük Birlik Partisi'ni çıkardığınızda AK Parti'nin oyu yüzde 30'larda."





"Ben erken seçimin normal zamanından bir yıl önce, yani 2027 yılında yapılacağını düşünüyorum. Anayasa değişse de değişmese de 4 yıl sürmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için Meclis'in bir yıl önceden erken seçim kararı alması lazım."





"Yerel seçim sonrası siyasi atmosfer olumlu gidiyor. Diğer alanlarda bir uzlaşı var. Erken seçim gündemleri de yok."