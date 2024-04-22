100 milyonluk havuzlu villası tartışılıyor: Memur maaşıyla nasıl aldı?

AKP Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.







SZC TV'de konuşan Deniz Zeyrek, Varank ile ilgili "Mustafa Varank, devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir" dedi.





Zeyrek şunları söyledi:







"Mustafa Varank, devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir ya da İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir? Şimdi ‘Yok’ diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut. Bunları yaptıktan sonra da caminin önünde iki tane fotoğraf verip aklandığını düşünüyor."