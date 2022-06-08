Erken seçim talebinde patlama: 3 ayda 9 puan arttı

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhur İttifakı her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Geçen gün MHP lideri Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Seçim zamanında, Haziran 2023'te yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.







Yöneylem Araştırma erken seçim tartışmaları gölgesinde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.





Ankette katılımcılara, “Son günlerde kasım ayında bir erken seçim olacağına dair iddialar dile getiriliyor. Siz Kasım’da bir erken seçim olmasını ister miydiniz?” sorusu yöneltildi.





Yurttaşların yüzde 62’isi “Evet bir an önce erken seçime gidilmesini istiyorum”, yüzde 34’ü ise “Hayır, seçimin zamanında yapılmasını istiyorum” dedi. “Bilmiyor / cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 4 oldu.





Yöneylem Araştırma, erken seçim isteyenlerin oranında son 3 ayda 9 puanlık bir artış yaşandığını da açıkladı.



