Hâkimden işkence edilen tutuklular için soruşturma talebi

İskenderun Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Haziran’da 22 tutuklunun yargılandığı duruşmaya 4 tutuklu darp edilmiş şekilde getirildi. Tutukluların beyanını dinleyen hâkim, belgeleri İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek soruşturma açılmasını talep etti.





KAMU MALINA ZARARDAN DAVA AÇILDI





Gazete Duvar'ın haberibe göre 2015 yılında İskenderun Cezaevi’nde 22 tutuklu, özel yaşam alanlarına takılan kameraları kırdı. O dönem gardiyanlar tarafından darp edilen tutuklular hakkında "hükümlü veya tutukluların ayaklanması" ve "kamu malına zarar verme" iddiasıyla dava açıldı. 7 yıldır devam eden davanın 6 Haziran’da üçüncü duruşması görüldü. Hakkında dava açılan 22 tutuklunun bir kısmı SEGBİS’le duruşmaya katıldı, bir kısmı duruşma salonuna getirildi.





HÂKİM SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

5 Haziran akşamı duruşma için farklı cezaevlerinden İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen Emrullah Abay, Mehmet Şafak Elçiçek, Süleyman Benzer ve İsmail Genç, çıplak aramayı kabul etmedikleri gerekçesiyle gardiyanlar tarafından darp edildi, işkenceye maruz kaldı. Duruşmaya işkence edilmiş şekilde katılan tutuklular suç duyurusunda bulundu. Tutukluların durumunu gören hâkim, tutukluların beyanlarını zapta geçerek İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi ve gardiyanlar hakkında soruşturma açılmasını istedi.





GARDİYANLAR GÖRÜŞÜ YARIDA KESTİ

Öte yandan İskenderun Cezaevi’nde aynı tutuklu bulunan Ferhat Demirbaş ise açık görüşte, cezaevinde yapılan işkence izlerini annesine gösterirken gardiyanlar görüşü yarıda kesti. İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvuru yapan Demirbaş’ın ailesi, gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.



