Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifasını duyurdu

Mart sonunda yaptığı açıklamada haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi.





Sputnik'te yer alan habere göre, 20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.





Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.





Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’daki çatışmaları, Ermeni güçlerin bir dizi bölgeden çekilmesi ile sonlandıran anlaşmayı imzaladığı günden bu yana kendisine yöneltilmekte olan istifa çağrılarını reddeden Paşinyan, mart başındaki bir mitinginde, parlamentodaki muhalif kanadın kabul etmesi halinde 2021 içinde Ermenistan’da erken seçimlerin düzenlenebileceğini belirtmişti. Ermenistan yasalarına göre parlamentonun feshedilmesi için başbakanın istifa etmesi gerekiyor.