Ermenistan ile Rusya ilişkilerinde çatlak büyüyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Rus barış güçlerinin Ermenistan'daki Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarına katılacağını duyurmuştu.





Erevan yönetimi tarafından Rusya’ya yönelik eleştiriler devam ediyor ve Ermenistan’ın yalnız bırakıldığı iddia ediliyor. Aralık ayı sonunda, barış anlaşması hazırlığı için Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan katılmayı reddetti.





Erevan Moskova’yı suçluyor





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücü askerlerini eleştirmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, askerlerine yönelik "aleni saldırıların kabul edilemez" olduğunu bildirdi. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Barış güçlerimize yönelik her türlü aleni saldırı ve provokasyonu, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zararlar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.





Paşinyan, "Rus askerleri bölgedeki istikrarı sağlamada yetersiz kalacaksa yerini BM barış gücüne bırakmalı" yaklaşımını sergiliyor.





Eylül ayında bölgede tekrar cereyan eden çatışmalarda Kollektif Güvenlik örgütü, Ermenistan'a barış gücü askeri göndermeyi planlamadığını açıkladı. Erevan bunun üzerine Moskova’ya sert suçlamalar yöneltti.

Açıklama, KGAÖ genel merkezi başkanı Anatoly Sidorov’dan geldi. Sidorov, “örgütün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu” söyledi.





Restleşmeler daha da devam ederse, Ermenistan, Kollektif Güvenlik Örgütü Anlaşmasından çıkabilir. Buna ipucu veren gelişme ise Kasım ayında gerçekleşmişti. KGÖA Zirvesinin ortak bildirisi, ev sahibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanmadı.





Ermenistan Başbakanı, hazırlanan 17 nihai belgeden ikisinin revizyon için geri gönderildiğini belirterek, "Zirveye 17 karar taslağı sunuldu. 15'i üzerinde fikir birliğine vardık" dedi.





Eğer Erevan KGÖA’dan ayrılırsa haliyle bu kararın Rusya için bir şok etkisi yapacağı malum. Ayrıca Erevan’ın Batı’lı partnerleriyle Dış İstihbarat servisini güçlendirdiği de gelen bilgiler arasında.