Ersan Şen siyasete giriyor, peki ama hangi partiden

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioglu, geçtiğimiz günlerde 2024 yerel seçimlerinden sonra yeni parti kuracağını açıkladı. Siyasetteki bu yeni oluşuma katılacak isimlerden biri netleşti.





Tartışma programları ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye katılacağını açıkladı.

İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor: 'Kadroda liyakatli şöhretsizler olacak'İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor: 'Kadroda liyakatli şöhretsizler olacak'





SAYMAZ SORDU, ŞEN AÇIKLADI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisine yönelik "Benim duyduğum kadarıyla yerel seçimden sonra kurulacak bir parti Ersan Şen ile görüşme yapmış. Doğru mu diye kendisine soruyorum?" ifadelerini söylemesi üzerine Şen, şöyle konuyla alakalı açıklamalar yaptı:

"Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz. Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik."