Eski CHP milletvekili trafik kazası geçirdi!

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL YARALANDI
Kazada, otomobilde bulunan eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın şiddetiyle hava yastığının patladığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.